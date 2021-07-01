ABD'den küstah rapor! Türkiye, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine alındı

ABD'den Türkiye ile gergin ilişkileri daha karmaşık hale getirecek bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladığı raporunda, Türkiye'yi "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesini ekledi. Böylece ABD ilk kez bir NATO ülkesini bu listeye dahil etmiş oldu.