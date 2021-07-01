ABD'den küstah rapor! Türkiye, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine alındı
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ABD'den küstah rapor! Türkiye, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine alındı

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ABD'den Türkiye ile gergin ilişkileri daha karmaşık hale getirecek bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladığı raporunda, Türkiye'yi "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesini ekledi. Böylece ABD ilk kez bir NATO ülkesini bu listeye dahil etmiş oldu.

Rus hava savunma sistemi S-400 ve sözde 'Ermeni soykırımı' iddiası nedeniyle gerginlik yaşanan ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir krizin fitili ateşlendi.

Reuters haber ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Kaçakçılığı (TIP) raporunda, Türkiye'yi "geçen yıl çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesinde eklendi. ABD, böyle bir listeye ilk kez bir NATO ülkesini aldı.

"ANKARA İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYI UMUYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2021 İnsan Kaçakçılığı (TIP) raporunda, Türkiye'nin Suriye'deki muhalif gruplara "somut destek" sağladığını, bu grubun ise çocukları kullandığı savunuldu. Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington'un sorunu çözmek için Ankara ile birlikte çalışmayı umduğunu söyledi.

ABD'den küstah rapor! Türkiye, 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler' listesine alındı
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Haber Yorumları (1)
FATİH ERGÜN: Irak'ta Suriye'de kendi desteklediği gurupların yaptığı suçları Türkiye'ye atıp sonrada çalışmayı ummak klasik abd siyaseti
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