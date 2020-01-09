ABD'den Deyrizor'daki üslere askeri lojistik sevkiyat
Pikap araçların taşınması Askeri lojistik malzeme taşıyan tırların geçişi Dün akşam Irak'ın kuzeyindeki El Velid sınır kapısından Suriye'ye giren ABD'ye ait yaklaşık 140 tır, Deyrizor bölgesine indi ve üslere askeri lojistik getirdi.
09.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:37
Pikap araçların taşınması
Askeri lojistik malzeme taşıyan tırların geçişi Dün akşam Irak'ın kuzeyindeki El Velid sınır kapısından Suriye'ye giren ABD'ye ait yaklaşık 140 tır, Deyrizor bölgesine indi ve üslere askeri lojistik getirdi. Konvoyun gelişi, AA tarafından görüntülendi.
Kaynak: AA