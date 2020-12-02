ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi
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ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi

02.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:28
ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi

ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri Kenneth Braithwaite, Rusya'nın Atlantik bölgesindeki deniz faaliyetleri dolayısıyla Norfolk'taki Filo komutanlığını yeniden Atlantik Filosu olarak adlandırıp, Rusya'nın ABD kıyılarına yakın faaliyetlerine karşı koyacaklarını açıkladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri Kenneth Braithwaite, Rusya'nın Atlantik bölgesindeki deniz faaliyetleri dolayısıyla Norfolk'taki Filo komutanlığını yeniden Atlantik Filosu olarak adlandırıp, Rusya'nın ABD kıyılarına yakın faaliyetlerine karşı koyacaklarını açıkladı.

Braithwaite, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde, ABD Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinin durumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Askeri gücün her zaman tehditlere göre yeniden organize edilmesi gerektiğini anlatan Braithwaite, "Mevcut filo yapılanmamız, NATO'nun kanatlarının güvenli olduğu, Rus donanmasının iskelede demirli olduğu, terörizmin bizim için en büyük sorun olduğu 11 Eylül sonrası dönemdeki algımız üzerine kuruludur. Bugünün dünyası böyle değil." diye konuştu.

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Bugünün tehditlerine göre Atlantik bölgesindeki duruma uygun değişikliklere gittiklerini belirten Braithwaite şöyle konuştu:

"Filo Kuvvetleri Komutanlığını yeniden Atlantik Filosu olarak adlandırıyoruz. Bu önemli bölgedeki donanma gücümüzün odağını, ABD ve müttefiklerine denizden yaklaşmalara odaklandıracağız. Atlantik Filosu, belirli bir kabiliyet ve kapasite ile doğu yakamıza giderek yaklaşan Rus donanmasının yeniden kendini gösterme girişimlerine karşı koyacak."

ABD geçen yıl da daha önce lağvedilmiş ve Atlantik bölgesinde görevli İkinci Filo'yu yeniden aktif hale getirmişti.

Atlantik Filosu da Soğuk Savaş döneminde Batı ve Kuzeydoğu Avrupa kıyılarından sorumlu bir filo iken 11 Eylül saldırılarından sonra lağvedilmiş ve terörle mücadele faaliyetlerinde kullanılan gemilerin demirlediği Filo Kuvvetleri Komutanlığı olarak adlandırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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