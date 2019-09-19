ABD'den Afganistan'da drone saldırısı: Çam fıstığı toplayan 30 tarım işçisi öldü

19.09.2019 21:45

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracının Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlediği hava saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti.



Kentin Vezir Tengi ilçesinde çarşamba günü geç saatlerde yapıldığı bildirilen drone saldırısında en az 40 sivil de yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle