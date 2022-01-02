ABD'deki yangında 991 ev yandı, 3 kişi kayıp

ABD'nin Colorado eyaletinde meydana gelen orman yangınlarında 991 ev küle döndü, 3 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Yangının büyük bir bölümünün yoğun kar yağışı sonucu kontrol altına alındığı belirtildi.

ABD'nin Colorado eyaletinde Perşembe günü sabah saatlerinde başlayan orman yangınları kasabaların küle dönmesine, yüzlerce evin kullanılamaz hale gelmesine ve binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açtı. Eyaletin başkenti Denver'ın kuzeyindeki Boulder ilçesinde 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Boulder County Şerifi Joe Pell, arama operasyonunda arama-kurtarma köpeklerinin kullanılacağını belirterek, kayıp insanların arandığı bölgedeki yapıların tamamen yandığını ve küle döndüğünü söyledi. Yangınlar nedeniyle 2 bin 428 hektar alan küle dönerken, 991 evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangının başlamasından bu yana bölgeden 30 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Kar yağışı sonucu yangın kontrol altına alındı

Gece boyunca etkili olan yoğun kar yağışının orman yangınlarının büyük bir kısmını söndürdüğü ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 15 santimetreye kadar ulaştığı bildirildi. Yoğun kar yağışının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği öğrenildi.

Yangınlarla ilgili başlatılan soruşturmanın ön raporuna göre, yangın Perşembe günü Boulder ilçesindeki elektrik hatlarında meydana gelen kısa devre nedeniyle başladı. Kuru ve rüzgarlı hava nedeniyle alevlerin hızla yayılması sonucu çevrede yaşayanlar panik halinde evlerini terk etmişti. - COLORADO