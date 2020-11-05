ABD'deki tarihi seçimde son durum: 6 eyalette oy sayımı devam ediyor
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD'deki tarihi seçimde son durum: 6 eyalette oy sayımı devam ediyor

05.11.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:11
ABD'deki tarihi seçimde son durum: 6 eyalette oy sayımı devam ediyor

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimlerindeki kıyasıya mücadelede oy sayımı Nevada, Arizona, Pennsylvania, Kuzey Karolina, Georgia ve Alakasya eyaletlerinde devam ediyor.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokrat rakibi  Joe Biden'ın yarıştığı başkanlık seçimlerindeki kıyasıya mücadelede oy sayımı Nevada, Arizona, Pennsylvania, Kuzey Karolina, Georgia ve Alakasya eyaletlerinde devam ediyor.

Amerikalılar, ülkenin 46. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Trump ve Joe Biden arasında heyecanlı bir rekabet yaşanıyor. ABD Başkanı Başkan Trump, Pensilvanya eyaletinde 164 bin oyla önde olduğu açıklanırken, eyaletin Demokrat eğilimli Philadelphia şehrinde sayılmamış oy pusulalarının bulunduğu ifade edildi. Diğer yandan sonuçları açıklamaya hazırlanan Georgia'da ise, Trump'ın 28 bin oyla önde olduğu belirtildi. Biden'ın kazandığı duyurulan Arizona eyaletinde ise oy sayımının devam ettiği Biden'ın 79 bin oyla önde olduğu, ancak Trump'ın da aradaki farkı giderek kapattığı ifade edildi.

TRUMP'TAN 4 EYALET SONUÇLARINA İTİRAZ

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan seçimlerde oy sayımında sona doğru yaklaşılırken Cumhuriyetçi aday Donald Trump kritik Georgia, Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerinde seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanıyor. Trump, twitter'den yayınladığı mesajda, Kuzey Carolina, Georgia, Wisconsin ve Michigan'da 'seçmenlerin oyunun korunması' için itiraz edeceğini duyurdu.

"SEÇİM SONUÇLARINI DAVA EDEBİLİRİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani yaptığı açıklamada, "Bu daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Seçim sonuçlarını ulusal ölçekte dava edebiliriz" dedi. 

TRUMP'IN KAZANMASI İÇİN AYİN DÜZENLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı  Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için dua ayini düzenledi. Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı'nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için Tanrı'ya yalvaran bir dua ayinine liderlik etti. Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı. Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmişti. Bu, bu durumun Kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.


ABD'deki tarihi seçimde son durum: 6 eyalette oy sayımı devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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