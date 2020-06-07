ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
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ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi

Dünyanın en zengin iş insanı olarak bilinen Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, şirketinin Black Lives Matter sloganının ayrımcılığı körüklediğini belirten bir çalışanına cevap olarak yazdığı elektronik postada, "Size katılmıyorum ve protestoları destekliyorum" açıklamasını yaptı.

07.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:28

Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından tüm dünyada Black Lives Matter (Siyahilerin hayatları önemli) hareketine destek çığ gibi büyüdü. Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon da bu sloganı kullanarak desteğini gösterdi.

KENDİSİNE GELEN MAİLİ PAYLAŞTI

CNBC'de yer alan habere göre dünyanın en zengin insanı Amazon CEO'su Jeff Bezos, Instagram hesabından kendisine gelen bir maili paylaştı. Adı gizlenen mail sahibi, Bezos'a, "Black Lives Matter, rahatsız edici ve saldırgan bir slogan. ALL LIVES MATTER (Tüm hayatlar değerlidir)" şeklinde serzenişte bulundu.

Black Lives Matter karşıtları, All Lives Matter'ın yanı sıra protestolar sırasında hayatını kaybeden polislerin üniformalarından esinlenerek ortaya çıkan Blue Lives Matter (Mavi Yaşamlar Değerlidir) sloganını kullanıyor.

"AYNI FİKİRDE DEĞİLİM, PROTESTOLARI DESTEKLİYORUM"

Bezos, kendisine gelen bu maile yanıt olarak, "Sizinle aynı fikirde değilim. Black Lives Matter, diğer hayatların önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Bu slogan ırkçılığa ve siyah insanların hayatlarının adalet ve kolluk kuvvetlerimiz karşısında içinde bulunduğu orantısız riske karşı yükselen bir ses.

Siyah ebeveynlerin aksine hiçbir zaman oğlumun gözaltındayken boğularak öldürüleceği endişesi taşımıyorum. Polisin ölümcül davranışları karşısında başlayan protesto hareketlerini desteklediğimi ve duruşumun değişmeyeceğini bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

AMAZON'DAN 10 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

Amazon, Twitter hesabından siyahlara karşı olan eşitsiz ve acımasız tutumun son bulması gerektiği mesajını paylaştı. Ayrıca bu konuda mücadele eden sosyal kurumlara 10 milyon dolar bağışlanacağı açıklandı.

ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi

Dünya Manşet

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