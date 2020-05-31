ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
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ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler

Hacker grubu Anonymous, yayınladığı video ile protestolara destek olacağını açıklayıp ABD yönetimini tehdit etmişti. Anonymous bu açıklamanın ardından Minneapolis polis teşkilatının telsiz ve internet sitelerini hackledi.

ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
31.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:12

ABD'nin Minneapolis kentinde pazartesi günü siyahi George Floyd'un polis Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesini protesto için başlayan gösteriler ülke çapında isyana dönüştü. Birçok kentte Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi ancak bu durum protestoları engellemeye yetmedi. Öte yandan protestolara hacker grubu Anonymous da dahil oldu ve Minneapolis polis teşkilatının telsiz ve internet sitelerini hackledi.

TEHDİT ETMİŞLERDİ

Anonymous sosyal medyadan yayınladığı bir video ile ırkçı polis şiddetine yönelik tehditte bulunmış ve 'GeorgeFloyd'u öldüren polislerle ilgili gerekli adımlar atılsın, yoksa bizim atacağımız adımları bekleyin' diyerek ABD yönetimini tehdit etmişti.

TELSİZLERİ HACK'LEDİLER

Anonymous'un bu tehdidinden sonra Minneapolis polis teşkilatının telsiz ve internet sitelerini hackledi.

BİR VİDEO YAYINLADILAR

Öncesinde, 28 Mayıs'ta, Facebook'ta Anonymous'la ilişkili bir sayfada, grubun alameti farikası Guy Fawkes maskesi takan bir kişinin sesi değiştirilmiş şekilde konuştuğu bir video yayımlanmıştı. 'Halkın kendilerini emniyette tutmayı vaat eden bir teşkilatın yolsuzluk ve şiddetine maruz kalmasının canına tak ettiğini' belirten anlatıcı, 'polisin suçlu iktidar sınıflarının iradesini hayata geçirmek için var olduğunu' ifade etmişti.

"İŞLEDİĞİNİZ SUÇLARI DÜNYAYA İFŞA EDECEĞİZ"

"Maalesef sizin yolsuzluğa batmış teşkilatınızın adaleti yerine getireceğinize inanmıyoruz, o yüzden işlediğiniz çok sayıda suçu dünyaya ifşa edeceğiz" diyen anlatıcı, şöyle devam etmişti:

"George Floyd'un canavarca öldürülmesi, eyaletinizdeki polis memurlarının yanlış eylemleriyle ölüme sebebiyet verdikleri vahim vakaların uzun listesinden oluşan buzdağının sadece görünen kısmı."

Video grubun siber saldırı işareti olan "Bizi bekleyin" sloganıyla bitmişti.

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