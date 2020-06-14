ABD'deki polis şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı
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ABD'deki polis şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks'un polis tarafından öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.

14.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:15

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks'un polis tarafından öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'nin Minneapolis şehrinde 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis memuru tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, Cuma günü benzer bir olay daha yaşandı. ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks, polis tarafından öldürüldü. Atlanta Polis Departmanı, polis kamerasıyla kaydedilen olay anına ait görüntüleri yayınladı.

Vücut kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, aldığı ihbar üzerine bir fast-food restoranına ait otoparka giden polisin Brooks'u aracının camına vurarak uyandırdığı görülüyor. Daha sonra, Brooks aracından iniyor ve polislerle konuşmaya başlıyor. Yapılan alkol testinin ardından polisler, siyahi genci gözaltına almak istiyor. Polise direnen Brooks, polisin kendisini vurduğu şok tabancasını alarak kaçmaya çalışıyor. O sırada polis ve siyahi genç boğuşurken polis kamerası da yere düşüyor. Daha sonra silah sesleri duyuluyor ve Brooks, polisin ateş etmesi sonucu yere yığılıyor.

Olay anında orada bulunan bir başka görgü tanığı da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ABD'liler sokaklara döküldü. Protestocular eyaletler arası otoyolu trafiğe kapatarak, olayın gerçekleştiği fast-food restoranını ve oto parktaki araçları ateşe verdi. Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields, olaylar nedeniyle görevinden istifa ederken, olaya karışan polislerin de açığa alındığı belirtildi.

(Hasan Çelik/İHA)

ABD'deki polis şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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