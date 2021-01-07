ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı
ABD'de Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmediğini söylemesinden sonra başlayan kaosla ilgili bilgi vermek için CNN Türk yayınına katılan CNN International muhabiri, demokrasi ile ilgili bir soru sonrası kendi kanalı tarafından apar topar yayından alındı.
ABD'de tartışmalı başkanlık seçimi ardından Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmileştiği Kongre sırasında Donald Trump destekçisi olan grup tarafından protestolar gerçekleştirildi ve ilerleyen süreçte ise Kongre binası basıldı. Çıkan olaylarda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kongre baskını sonrası yaşananlar değerlendirilirken CNN Türk, olaylarla ilgili bilgi almak için CNN International muhabirine bağlandı.
AMERİKAN CNN, MUHABİRİNİ YAYINDAN ÇEKTİ
CNN International muhabiri Whitney Wild, CNN Türk sunucusu Tunç Arslanalp'ın "ABD demokrasisi bir kırılma noktası yaşadı. Demokrasiyi yeniden revize etmek nasıl mümkün olacak?" sorusu sonrası CNN International tarafından yayından alındı.