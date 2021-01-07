ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı

ABD'de Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmediğini söylemesinden sonra başlayan kaosla ilgili bilgi vermek için CNN Türk yayınına katılan CNN International muhabiri, demokrasi ile ilgili bir soru sonrası kendi kanalı tarafından apar topar yayından alındı.