ABD'deki ırkçılık protestolarında olaylar giderek büyüyor
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ABD'deki ırkçılık protestolarında olaylar giderek büyüyor

ABD'de başlayan ırkçılık protestolarında, yağma girişiminde bulunan bir kişi tüfekle vuruldu. Minneapolis'te bir polis binası saldırıya uğrarken, belediye başkanı ulusal muhafızları göreve çağırdı.

28.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:45

ABD'nin Minneapolis eyaletinde bir siyahi adamın polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından birçok eyalette ırkçılık karşı protestolar başladı. Şiddet eylemlerine dönüşen protestolarda iş yerleri ve mağazaları yağmalanırken, yağmacı bir kişi tüfekle vuruldu. Bir polis binasının saldırıya uğradığı Minneapolis'te, polisin asayişi sağlayamaması sebebiyle belediye başkanı ulusal muhafızları göreve çağırdı.

PROTESTOLAR BİRÇOK EYALETE YAYILDI

ABD'nin Minneapolis eyaletinde George Floyd ismindeki siyahi şüpheli, gözaltına alınması sırasında bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü. Ülke genelinde ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendiren olay sonrası protestolar başladı. Birçok eyalete sıçrayan ırkçılık karşıtı protestolara her renk ve etnik gruptan insanlar katılırken, Floyd'un polise karşı direnmediği görüntülerin de yayılmasıyla protestolar şiddetlendi.

DÜKKAN SAHİPLERİ YAĞMAYA KARŞI SİLAHLA ÖNLEM ALDI

Şehirlerde yağmaların başlamasıyla dükkan sahipleri, dükkanlarını silahla korumaya başladı. Bir yağmacı ise tüfekle vurularak yaralandı. İnşaat halindeki bir bina ise yakılması sonucu çöktü.

ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVE ÇAĞRILDI

Şiddet eylemlerine dönüşen protestolarda, polis araçları parçalanırken, güvenlik güçleri asayişi sağlamada zorlanıyor. Minneapolis'te bir polis binasının saldırıya uğramasıyla, belediye başkanı ulusal muhafızları göreve çağırdı.

ABD'deki ırkçılık protestolarında olaylar giderek büyüyor

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