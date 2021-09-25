ABD'deki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı - Haberler Magazin
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ABD'deki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı

Hürriyet - Haberler | Magazin
ABD'deki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı

Yıllar önce Türkiye'den Amerika'ya yerleşen oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ülkede artan fiyatlara isyan etmişti. Bu çıkışından sonra Türkiye'ye döneceği düşünülmeye başlanan oyuncu, yeni bir paylaşım yaparak ülkeye dönme gibi bir planının olmadığını söyledi.

Yaprak Dökümü dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti.

ÖNCE TIR ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTI

Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.

Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu önce evini aldı şimdi de Amerika'da Şirket kurdu.

320 BİN DOLARA EV ALDI

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Hayalindeki eve kavuştuğunu söyleyen Karel, 'Yeni evimiz... Tüm güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkürler hayırlı olsun inşallah! Güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla... Bunca emek, alın teri boşuna değilmiş¸! Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için...' mesajıyla mutluluğunu dile getirdi.

Evine 320 bin Dolar ödeyen Tolga Karel Amerika'da kaldığı süre içerisinde 6 TIR satın aldı ve kendi lojistik firmasını kurdu.

'KORKUNÇ PAHALI'

Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan Tolga Karel, sosyal medya hesabında ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti.

"Bir konuda gözlemimi paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Amerika'da covid sonrasu yaşam korkunç pahalandı. Yüzde 30'a varan Enflasyon rakamları konuşuluyor. Her şey korkunç pahalı. Evler, arabalar... her şey... Hatta Greencard'ı olan birçok Türk dostum, arkadaşım vatandaşlık aldıktan sonra memlekete geri dönmek için adımlar atıyor ve bu konuda onlara hak veriyorum"

'TÜRKİYE'YE DÖNMEM ZOR'

Tolga Karel, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Karel, bir takipçisinin 'Plan program az da olsa yaşam sermayesi koymadan veya bir iiş bulmadan gelenlerin durumu içler acısı. Geri dönenler oluyor. Biz dahi vatandaşlığı alıp, durumlar devam ederse gitme taraftarıyız 2-3 yıla' sözlerine şöyle karşılık verdi:

"Benim için dönüş bu saatten sonra zor dostum. Zira ailem, eşim, çocuklarım buralı... ve burada yaşamaktan mutlular ama tamamı Türk bireylerden oluşan bir ailenin dönmesi çok daha mantıklı duruyor."

Tolga Karel, hayalinin 2026 yılında 100 araçlık bir filo kurmak olduğunu anlatmıştı...

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Haber: ABD'deki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı - Haberler Magazin
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