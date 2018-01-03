ABD'deki Hakan Atilla Davasında Jüri Karar İçin Yeniden Toplanıyor

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yasa dışı yollardan delinmesiyle ilgili olarak New York'ta görülen davada jüri üyeleri bugün karar için yeniden toplanacak.



12 kişilik jüri heyeti, tek sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar verecek. Oybirliği şartı aranan karar için belirlenen bir süre yok.



Yargıç Richard Berman Salı günü Atilla'nın 19 Aralık'ta çapraz sorgusu sırasında savcılığın sanığa yönelttiği bir soru nedeniyle mahkemeye yaptığı itirazı ikinci kez reddetti.



Reuters ajansının haberine göre Yargıç Berman, kararına gerekçe olarak, süreçle ilgili olarak jüri üyelerine verdiği talimatların Atilla'nın haksız yargılanmasını engellemek için yeterli olmasını gösterdi.



Berman, Atilla'nın adil yargılanmadığı gerekçesiyle savunma cephesinin daha önce yaptığı itirazları da reddetmişti.



Atilla'ya "ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, kara para aklama ve kara para aklamak için kumpas kurma" suçlamaları yöneltiliyor.



Savunma makamı ise suçlamaları reddediyor. Şimdi ne olacak?



28 Kasım'da başlayan davanın esastan yargılanması 4 hafta sonra bitti. 22 Aralık'taki istişarelerin ardından Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle jürinin değerlendirmelerine 3 Ocak'a kadar ara verilmişti.



Yargıç Berman jüri üyelerine bu süre içerisinde davayla ilgili hiçbir haberi okumamaları ve yargı sürecini kimseyle görüşmemeleri talimatını verdi.









Jürinin, Atilla'ya yöneltilen 6 ayrı suçlama için tek tek sanığın suçlu olup olmadığına karar vermesi bekleniyor. Jüri, sanığı tüm suçlamalardan suçlu bulabileceği gibi, belli bazı suçlamalardan suçlu bulup diğerlerinden bulmayabilir.



Atilla suçlu bulunursa, cezanın ne olacağına Yargıç Berman karar verecek.



Davada sadece sanık Mehmet Hakan Atilla ve tutuklu tanık Reza Zarrab hakkında karar çıkacak.



ABD yargı sisteminde gıyabi yargılama olmadıgı için, eski Maliye Bakanı Zafer Çaglayan'ın da aralarında olduğu "firari sanık" statüsündek, 7 kişi hakkında hüküm verilmeyecek.



Türk bankaları ile ilgili olası bir ceza ya da yaptırım kararı ise daha sonra ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilecek.



Karar süreçleri nasıl işliyor?



Jürinin "giderilemeyecek düzeyde görüş ayrılıklarına" sahip olduğu gerekçesiyle karara varamaması halinde, genellikle hakim jüri üyelerinden bir kez daha denemelerini istiyor.



Ancak jürinin görüş ayrılıklarının giderilememesi ve değerlendirme sürecinin tıkanması halinde ise yargıcın davayı düşürme ve yeniden yargılama talep etme yetkisi var.



Jürinin, Atilla'nın suçlu olmadığına karar vermesi halinde, Atilla'nın kısa süre içerisinde tahliye edilmesi bekleniyor.









Atilla'nın suçlu olduğuna karar verilirse birkaç hafta içerisinde Yargıç Berman'ın ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip sanığa verdiği cezayı açıklaması öngörülüyor. Bu duruşmanın Ocak ayı sonlarına doğru olabileceği belirtiliyor.



Suçunu kabul eden ve savcılıkla anlaşma yoluna giderek, tanıklık yapan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak.



Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor.



Yargıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.