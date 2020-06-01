ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan protesto gösterilerinde şiddet artıyor. Yağma ve kundaklama eylemlerine dönüşen gösterilerde Alman otomobil devi Mercedes'in bayisine giren protestocular trilyonluk araçları cayır cayır yaktı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, polis memuruDerek Chauvin'in dizini ensesine bastırması sonucu boğularak hayatını kaybeden 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd adına başlayan gösteriler devam ediyor. MERCEDES BAYİSİNİ YAKTILAR Yağma ve kundaklama eylemlerine dönüşen gösterilerde Alman otomobil devi Mercedes de nasibi aldı. Bazı protestocular, Mercedes bayisine girerek trilyonluk araçları cayır cayır yaktı. ABD basını o anları son dakika olarak duyurdu.