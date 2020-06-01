ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
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ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan protesto gösterilerinde şiddet artıyor. Yağma ve kundaklama eylemlerine dönüşen gösterilerde Alman otomobil devi Mercedes'in bayisine giren protestocular trilyonluk araçları cayır cayır yaktı.

01.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:47

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, polis memuruDerek Chauvin'in dizini ensesine bastırması sonucu boğularak hayatını kaybeden 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd adına başlayan gösteriler devam ediyor.

MERCEDES BAYİSİNİ YAKTILAR

Yağma ve kundaklama eylemlerine dönüşen gösterilerde Alman otomobil devi Mercedes de nasibi aldı. Bazı protestocular, Mercedes bayisine girerek trilyonluk araçları cayır cayır yaktı. ABD basını o anları son dakika olarak duyurdu.

ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar

NE OLMUŞTU?

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis'teki gösterilerin 3. gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı.

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