ABD'deki et üretim tesislerinde mayısta 17 binden fazla kişide Kovid-19 görüldü
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ABD'deki et üretim tesislerinde mayısta 17 binden fazla kişide Kovid-19 görüldü

ABD'de et ve kümes hayvanı işleme tesislerinde çalışan 17 binden fazla kişide mayısta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğü ve bu kişilerin yaklaşık yüzde 90'ının azınlık gruplardan olduğu bildirildi.

ABD'deki et üretim tesislerinde mayısta 17 binden fazla kişide Kovid-19 görüldü
07.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:31

ABD'de et ve kümes hayvanı işleme tesislerinde çalışan 17 binden fazla kişide mayısta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldüğü ve bu kişilerin yaklaşık yüzde 90'ının azınlık gruplardan olduğu bildirildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) raporuna göre, mayıs boyunca ABD genelindeki 264 et ve kümes hayvanı işleme tesislerinde 17 bin 358 kişi virüse yakalanırken, 91 kişi hayatını kaybetti.

Hastalığa yakalanan kişilerden yüzde 56'sı Hispanik, yüzde 19'u siyah, yüzde 12'si ise Asya kökenli işçiler oldu.

Nebraska, Virginia, İllinois, Pensilvanya ve Güney Dakota'da yer alan tesislerde 1000'den fazla işçi hastalığa yakalandı.

Salgın görülen tesislerden sadece yüzde 37'si çalışanlarına Kovid-19 testi sundu.

Kaynak: AA

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