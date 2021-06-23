ABD defterini tamamen kapattı!

Geçen yıl Amerika'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan oyuncu Didem Uzel önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. ABD'deki sağlık sistemini eleştiren Uzel, ailecek ABD defterini kapattıklarını açıkladı

Uzel, ABD'deki sağlık sistemini eleştirerek, "Sağlık konusunda ülkemizi daha güvenli bulduğumuz için kesin dönüş yaptık. Bundan sonra ABD'ye sadece tatil için giderim." dedi.

SETLERE DÖNMEK İSTİYOR

Beş yıl önce anne olan Didem Uzel, ara verdiği oyunculuğa dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Oyunculuk için tekliflere açık olduğunu söyleyerek set ortamını çok özlediğini belirten Didem Uzel, 2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile evlenip Amerika'ya yerleşmişti.

Çiftin bu evlilikten Aslan adında bir oğlu bulunuyor.

Kaynak: Snob Magazin