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ABD'de zoom üzerinden işten çıkarma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ABD'de zoom üzerinden işten çıkarma

ABD'de Better.com sitesinin sahibi Vishal Garg, 900 çalışanının işine gerçekleştirdiği zoom görüşmesi ile son verdi.

ABD'de Better.com sitesinin sahibi Vishal Garg, 900 çalışanının işine gerçekleştirdiği zoom görüşmesi ile son verdi.

ABD'de yayın yapan Better.com adlı bir internet sitesinin sahibi Visal Garg çalışanlarını işten çıkarma yöntemi ile eleştirilerin hedefi oldu. Garg, 900 çalışanı ile bir zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Geniş katılımla yapılan görüşmede Garg'ın söyledikleri çalışanlarını şaşkınlığa uğrattı. Garg, "Bu zoom görüşmedeyseniz şanssız grubun içindesinizdir ve işten çıkarıldınız" dedi. Grag'ın başvurduğu yöntem sosyal medyaya taşındı. Yeni yıl öncesi böyle bir işten çıkarma yapan ABD'li patron bu kez sosyal medyanın hedefi oldu.

Çalışanlara işten çıkarıldıklarını söyledikten sonra ise "Haberler in farklı olmasını isterdim, keşke büyüyor olsaydık" ifadelerini kullanan Visal Garg, 900 çalışanın işten çıkarılmasının gerekçesini ise performans, üretkenlik ve piyasadaki değişim olduğunu ifade etti.

(İHA)

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