ABD'de Virginia eyaleti 15 Haziran'da Kovid-19 önlemlerini kaldırmaya hazırlanıyor

ABD'de Virginia eyaletinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarının şu anki hızla devam etmesi durumunda, virüs önlemlerini 15 Haziran'da tamamen kaldıracağı açıklandı.

ABD'de Virginia eyaletinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmalarının şu anki hızla devam etmesi durumunda, virüs önlemlerini 15 Haziran'da tamamen kaldıracağı açıklandı.

Virginia Valisi Ralph Northam, yaptığı basın toplantısında, aşılama çalışmaları şu anki hızla devam ettiği ve vakalardaki düşüşün de sürdüğü takdirde Kovid-19'a karşı önlemleri tamamen kaldırabileceklerini belirtti.

Northam, "Salgında süreç aşılamalar ve vakalar açısından istediğimiz gibi giderse, Kovid-19 önlemlerini, kapasite sınırlamalarını ve sosyal mesafe kurallarını 15 Haziran'da kaldırabiliriz." diye konuştu.

Maske kullanımı konusunda son kararı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) vereceğinin altını çizen Northam, eyaletteki günlük Kovid-19 vaka sayılarının 1000'in altına düştüğünü kaydetti.

Virginia'da halkın yüzde 46'sı en az bir doz Kovid-19 aşısı olurken, yüzde 33'ü de her iki doz aşıyı yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan