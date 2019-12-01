ABD'de uçak kazası: 2'si çocuk 9 ölü
ABD'nin Güney Dakota eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.
01.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:13
Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.
Ulusal Ulaşım Güvenliği Birimi'nden Peter Knudson, Güney Dakota'nın Chamberlain kentindeki havalimanından havalanan uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com