ABD'de uçak kazası: 2'si çocuk 9 ölü
Haberler » Dünya » ABD'de uçak kazası: 2'si çocuk 9 ölü - Haber

ABD'de uçak kazası: 2'si çocuk 9 ölü

ABD'nin Güney Dakota eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.

01.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:13
ABD'de uçak kazası: 2'si çocuk 9 ölü

'nin Güney eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 2'si çocuk 9 kişi öldü.


Ulusal Ulaşım Güvenliği Birimi'nden Peter Knudson, Güney Dakota'nın Chamberlain kentindeki havalimanından havalanan uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et