ABD'de üç kadın yolcu Uber sürücüsüne saldırdı
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ABD'de üç kadın yolcu Uber sürücüsüne saldırdı

10.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:11
ABD'de üç kadın yolcu Uber sürücüsüne saldırdı

ABD'nin San Francisco kentinde bir Uber sürücüsü, aracına aldığı yolculara maske takmalarını uyarısında bulundu.

ABD'nin San Francisco kentinde bir Uber sürücüsü, aracına aldığı yolculara maske takmalarını uyarısında bulundu. Uyarıya öfkelenen yolcular, şoförün maskesini yırtarak biber gazı sıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Francisco eyaletine bağlı Bayview bölgesinde 32 yaşındaki Subhakar Khadka adlı Uber şoförü, aracına aldığı üç yolcunun saldırısına uğradı. Khadka müşterilerine maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen yolcular, uber şoförünün ağzındaki maskeyi yırtarak, biber gazı sıktı. Khadka'nın aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araca binen üç kadın yolcudan ikisinin maske takmadığı ve Khadka'nın bu sebebple kendilerini uyardığı görüldü. Khadka, kadınların daha sonra kendsine ırkçı hakaretler ettiklerini ve biber gazı sıktıklarını belirtti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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