ABD'de Türk vatandaşı, Ermenilerin astığı afişi polise şikayet ederek kaldırttı
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ABD'de Türk vatandaşı, Ermenilerin astığı afişi polise şikayet ederek kaldırttı

22.10.2020 08:39 | Son Güncelleme: 22.10.2020 08:48
ABD'de Türk vatandaşı, Ermenilerin astığı afişi polise şikayet ederek kaldırttı

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde Ermeni vatandaşların bir köprüye astığı afiş, duyarlı bir Türk vatandaşının şikayeti üzerine polisler tarafından kaldırıldı.

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde Ermeni vatandaşların bir köprüye astığı afiş, duyarlı bir Türk vatandaşının şikayeti üzerine polisler tarafından kaldırıldı.

New Jersey'de Ermeni kökenlilerin yoğun yaşadığı Paramus bölgesinde Route-17 isimli otoyolun üzerindeki bir köprüye izinsiz asılan afiş, Türk işadamı Emrah Arslan tarafından polise şikayet edildi.

Şikayet üzerine gelen polislerin izinsiz asılan afişi köprü üzerindeki tel örgüden sökerek kaldırdığı görüldü.

Eylül sonunda Ermenistan tarafının başlattığı saldırılar sonucu Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalarla ilgili Azerbaycan'ı suçlayan ifadelerin yer aldığı afişte, Ermenistan'ın "barış yanlısı" olduğu iddia edilirken, savaş istemekle suçlanan Azerbaycan ve Türkiye için yaptırım çağrısı yapıldı.

"Ya bunu kaldırın ya da ben de pankart asayım"

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, New Jersey'deki iş yerine giderken tesadüfen gördüğü afişle ilgili, "Korsan şekilde köprüye asılmış, Amerikalıları yanlış bilgilerle yönlendiriyorlar." dedi.

"Polise, 'ya bunu kaldırın ya da ben de kendi afişimi asayım, yazılanlar gerçeği yansıtmıyor' dedim." ifadesini kullanan Arslan, izinsiz asılan yazının kaldırılacağına dair polisten söz aldığını söyledi.

ABD'ye geldiği ilk yıllarda, Paramus civarında pizza dağıttığını, o yüzden bölgeyi iyi tanıdığını belirten Türk vatandaşı, "Paramus Ermeni vatandaşların New Jersey'de en yoğun yaşadığı bölge, bunu onların astığına eminim. Türk vatandaşlarını da bu tarz manipülasyonları engellemek için dikkatli olmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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