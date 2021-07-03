ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 497 artarak 605 bin 533'e çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 497 artarak 605 bin 533'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 29 bin 619 artışla 33 milyon 709 bin 556'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 497 artarak 605 bin 533 oldu.

California, 3 milyon 819 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyonu aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 762 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 692 ve Teksas'ta 52 bin 453 olarak kayıtlara geçti.

155 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 181 milyon 650 binden fazla kişiye ilk doz, 156 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 502 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 687 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 521 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 400 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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