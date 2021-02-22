ABD'de soğuktan donarak ölen 11 yaşındaki çocuğun ailesinden elektrik şirketine 700 milyon TL'lik dava

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ABD'nin Teksas eyaletinde soğuktan donarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Cristian Pineda adlı çocuğun ailesi, elektrik şirketine "ağır ihmalkarlık" nedeniyle 700 milyon TL'lik dava açtı. 70'den fazla kişinin öldüğü Teksas eyaletinde milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor.

ABD'nin Teksas eyaletindeki kar fırtınasının yol açtığı soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor. Şimdiye kadar 70'den fazla kişinin dondurucu soğuk ve yangınlarda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

YAKLAŞIK 15 MİLYON KİŞİ TEMİZ SUYA ERİŞİM SIKINTISI ÇEKTİ

Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, boş raf manzaraları oluştu. Teksas eyaletinde hayat şartları ağırlaşmış, yetkililer en az 14.9 milyon kişinin temiz suya erişim sıkıntısı çektiğini açıklamıştı.

OTOPSİDE HİPOTERMİ SONUCU ÇIKTI

Conroe şehrindeki mobil evde geçtiğimiz hafta donarak hayatını kaybeden Cristian Pineda adlı 11 yaşındaki çocuğun ailesi, ağır ihmalkarlık nedeniyle elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık (700 milyon TL) dava açmaya hazırlanıyor. Otopsi uzmanları, 11 yaşındaki Pineda'nın hipotermiden öldüğünü iddia ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı