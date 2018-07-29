ABD'de Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde Güney Claiborne Bulvarı üzerinde silahlı kişiler tarafından açılan ateş sonucu en az 10 kişinin öldürüldüğü 7 kişinin de yaralandığını açıklandı. New Orleans Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahlı kişileri tespit etmek ve yakalamak için operasyon başlatıldığını duyurdu. Şehir polis sözcüsü Aaron Looney, New Orleans'taki saldırıda yaralananların bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğünü duyurdu.

(Hasan Çelik/İHA)