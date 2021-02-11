ABD'de şampiyon Tampa Bay Buccaneers'ın kutlamaları denizde devam etti

ABD'nin en büyük spor müsabakası NFL şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'u kazanan Tampa Bay Buccaneers'da kutlamalar Florida'da tekne ve yatlarla düzenlenen geçit töreniyle devam etti.

ABD'nin en büyük spor müsabakası NFL şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'u kazanan Tampa Bay Buccaneers'da kutlamalar Florida'da tekne ve yatlarla düzenlenen geçit töreniyle devam etti.

Amerikan futbolunda 18 yıl aradan sonra zafere ulaşan Tampa Bay Buccaneers'ın oyuncuları, başta Tom Brady olmak üzere süslenen kırmızı bir tekneye binip, Tampa Bay'de taraftarlarla buluştu. Renkli görüntülere sahne olan tekne geçit töreninde Tom Brady, şampiyonluk kupasını başka tekneye attı ve kupa elden elde başka tekneleri dolaştı.Tom Bardy'nin yanında bulunan eşi süper model Gisele Bündchen ise dikkatleri çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı