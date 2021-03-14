ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı

14.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:15

ABD'de bir polis memuru, dün arama sırasında kendisine ateş eden siyahi bir kadını vurarak öldürmüştü. O anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlanırken, görüntülerde polisin kadını ilk olarak şok tabancasıyla vurduğu, kadının ise memurun göğsüne ateş ettiği görülüyor. Yetkililer, tedavisi devam eden polisin herhangi bir ihlal yapıp yapmadığı hakkında soruşturma başlattı.

ABD'nin Tenessee eyaletine bağlı Nashville kentinde dün bir mağazanın otoparkında polisin, uyuşturucu ihbarı nedeniyle siyahi bir kadının çantasını aramak istemesi üzerine polis ve kadın arasında başlayan tartışmanın sonu kanlı bitmişti. Adının Nika Nicole Holbert olduğu açıklanan siyahi kadının, polis memuru Josh Baker'a ateş etmesinin ardından Baker da ateşe karşılık vermişti. Çatışma sonucu polis Baker tarafından vurulan Holbert hayatını kaybederken, Baker da hastaneye kaldırılmıştı.

AÇIKLAMA YERİNE VÜCUT KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Nashville polisi, olaya ilişkin vücut kamerası görüntüleri yayınlandı. Nashville polis sözcüsü Don Aaron, açıklama yapmak yerine polisin vücut kamerası görüntülerini yayımlamayı tercih ettiklerini söyleyerek, görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

ŞOK TABANCASIYLA VURULAN KADIN POLİSİN GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ

Görüntülerde polis memurunun, kadına aracından inmesini söyleyerek, çantasını aradığı görülüyor. Polisin çantada uyuşturucu olduğundan şüphelendiği bir madde bulmasının ardından kadın, memuru durdurmaya çalıştı. Çantasını zorla geri alan kadın, aracına koştu. Polis memuru Baker, kadını şok tabancası ile vurdu. Kadın ise memura silah doğrultarak ateş etti. Göğsünden vurulan polis memuru da kadına ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan kadının, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Tedavisi devam eden polis memuru Baker'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tennessee Soruşturma Bürosu ve bağımsız bir kolluk kuvvetleri inceleme kurumu, Baker'ın görev politikalarını ihlal edip etmediğine yönelik soruşturma başlattı.

ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı
Haber Yorumları (19)
AYIP: Amerika sisteminin açığını gösteriyor, kadın panik atak geçiriyor ne yapacağını bilemiyor kanlı bitmesi gerekmezdi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MERT: Beyaz olsa muhtemelen öldürmezdi
Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
SÖZÜN BİTTİĞİ YER: Çok haklısınız Ahmet bey geziciler iyi izleyin... Bizim gariban POLiSİMiZ allaha emanet vücut kamerası yok hiçbir yetkisi yok!!! Ne yapsınlar ne istiyorsunuz kanun adalet olmadığı sürece ?
Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Şevket Çoruh Pelin Öztekin Meghan Markle
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 12:26:29. #1.14#
title