ABD'de polis memurları uyuşturucu testi pozitif çıkan bir tozu barındıran kutuyu açarak test etti: Kutunun içindeki ise sürücünün kızının külleriydi
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ABD'de polis memurları uyuşturucu testi pozitif çıkan bir tozu barındıran kutuyu açarak test etti: Kutunun içindeki ise sürücünün kızının külleriydi

ABD'de polis memurları uyuşturucu testi pozitif çıkan bir tozu barındıran kutuyu açarak test etti: Kutunun içindeki ise sürücünün kızının külleriydi
Haberler.com / Cengiz Büyükuncu - Haberler | Dünya

ABD'nin Springfield şehrinde polislerin durdurup arama yaptığı araçta inceledikleri uyuşturucu, sürücünün kızının külleri çıkınca ortalık karıştı. Sürücü olayın farkına vardığında mühürlü ve kutsal kabul edilen 2 yaşındayken ölen kızının külleri, özel kutusundan çıkarılmış, kısmen yere dökülmüş ve birçok uyuşturucu çeşidi için testlere sokulmuştu. Travma yaşayan acılı baba, polisleri dava ediyor.

Dartavius Barnes isimli ABD vatandaşı, Springfield, İllinois'de gerçekleşen olayda kelepçeli bir şekilde polis aracında beklerken aracını arayan ve testler uygulayan polisin kendisine "aracında methamfetamin ve ekstazi testlerinde pozitif sonuç veren bir kutu bulduklarını" haber vermesi ile şaşkınlığa uğradı.

"O, BENİM KIZIM!"

Akabinde polis, içinde uyuşturucu olduğunu öngördükleri küçük metalik kutuyu Dartavius'a gösterdi ve olanlar oldu: "Hayır, hayır, hayır, kardeşim! O benim kızım!" diyerek şaşkınlık ve üzüntü içinde tepki veren sürücünün sahibi olduğu küçük kutunun içinde yasadışı maddeler değil, 2 yaşındayken ölen kızının küllerinin olduğunu polislere anlatmaya çalıştı.

Yaklaşık 47 dakikalık göğüs kamerası yaşananları kaydederken, polislerin mühürlü olan kül kabını hukuki olmayan şekil de açtıkları, sürücünün rızasını almadıkları ve hatta küllerin bir kısmını yere döktükleri ortaya çıktı. Federal mahkemede polis memurlarına dava açan Dartavius ise yaşanan olay karşısında üzgün.

KUTSALLIĞINI BOZDULAR

Dartavius'un iddiası, polislerin küller üzerinde uyuşturucu testi yaparak kızının kalıntılarının kutsallığını bozduğu yönünde. Babası ile birlikte olay yerinde bu travmayı yaşayan sürücünün yalvarışları sonucunda kızının küllerinin kalanını, kutsallığı bozulmuş şekilde de olsa kurtarabildikleri videolarda görülüyor.

Videolarda iki polis memurunun kutudaki toz ile uzun süre ilgilendikleri ve ne olduğunu anlamak için bir çok kez ölen kızının külleri ile etkileşime girdikleri de görülüyor.

Sürücü, "DUR" işareti olan bir kavşakta durmadan devam ettiği için çevrilmişti.

Dava Ağustos 2022'de görülecek.

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- Cengiz Büyükuncu
Cengiz Büyükuncu
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ABD'de polis memurları uyuşturucu testi pozitif çıkan bir tozu barındıran kutuyu açarak test etti: Kutunun içindeki ise sürücünün kızının külleriydi - Haberler
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