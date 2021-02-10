Yanlışlıkla açtığı filtreyi kapatamayan avukat, duruşmaya 'kedi olarak' katıldı

ABD'de çevrimiçi görülen bir davada 'kedi krizi' yaşandı. Çevrimiçi duruşmaya katılan bir avukat yanlışlıkla filtreyi açınca ekranda kedi şeklinde görünmeye başladı. Filtreyi kaldırmayı beceremeyen avukat "Ben kedi değilim" diye açıklama yaparken, söz konusu video sosyal medyada viral oldu.

Texas eyaletinde bulunan Brewster County'deki bir mahkemenin Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen çevrimiçi duruşmasına katılan hakim Roy Ferguson, karşısında iki avukat ve 'bir kedi' buldu. Avukatlardan Rod Ponton yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Söz konusu ilginç görüntü üzerine hakim, avukata "Bay Ponton, sanırım video ayarlarında filtreleri açmışsınız" uyarısı yaptı.

"NASIL KALDIRACAĞIMI BİLMİYORUM"

Kedi filtresiyle konuşan Ponton ise "Öyle ve nasıl kaldıracağımı bilmiyorum. Asistanım burada, yapmaya çalışıyor, ama ilerlemeye hazırım. Canlı yayındayım. Ben kedi değilim" cevabı verdi. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler binlerce kez izlenerek viral oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı