ABD'de Müslüman genç yazar ve illüstratörler için ilk defa burslu eğitim düzenlenecek
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ABD'de Müslüman genç yazar ve illüstratörler için ilk defa burslu eğitim düzenlenecek

ABD'de Müslüman genç yazar ve illüstratörler için ilk defa burslu eğitim düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de Müslüman gençlere, kitap yazma ve resimleme (illüstrasyon) üzerine ilk defa burslu eğitim verileceği duyuruldu.

NEW ABD'de Müslüman gençlere, kitap yazma ve resimleme (illüstrasyon) üzerine ilk defa burslu eğitim verileceği duyuruldu.

Doris Duke İslam Sanatları Vakfının (DDFIA) Building Bridges Program (Köprüler Kurma Programı) tarafından sağlanan fon ile Müslüman genç yazar ve illüstratörler için verilecek 2 yıllık burslu eğitim projesi tecrübeli yazarların katılımıyla tanıtıldı.

Farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi adına Müslümanların kültürel faaliyetlerini destekleyen DDFIA'nın burs programına seçilecek 16 genç için, Müslüman olmak, 18 yaşını doldurmak, ABD veya Kanada'da yaşıyor olmak gibi ön şartların olduğu belirtildi.

Çocuklara İslam dinini otantik hikayelerle anlatan kitaplar yazacak Müslüman yazarlar yetiştirmeyi amaçlayan programla, çocuk yayıncılık endüstrisindeki Müslümanlara yönelik önyargıların giderilmesine hizmet eden bir misyonun da hedeflendiği kaydedildi.

DDFIA adına projeyi üstlenen Highlights Foundation internet sayfasından yapılan bilgilendirmede, 15 Temmuz'da başvuruların sona ereceği 2 yıllık eğitim programının sonbaharda çevrim içi ve yüz yüze atölye çalışmaları yoluyla hayata geçirileceği bildirildi.

Jüride Türk yazar da var

Amerika'da In My Mosque (Benim Camim) isimli resimli çocuk kitabıyla Amazon'da en çok satanlar listesine giren Müslüman Türk yazar Münevver Olgun Yüksel de ilk defa gerçekleşecek bu programa jüri ve eğitmen olarak seçilmekten gurur duyduğunu söyledi.

Yüksel, "Highlights Foundation çocuk edebiyatı endüstrisinde dünya çapında tanınmış ve saygın bir kuruluş. Onlara böyle bir program imkanı sundukları için teşekkür ediyorum. Çocuk kitabı yazmak ve resimlendirmek isteyen Müslüman gençler ilk defa böyle bir fırsat yakalıyor." ifadelerini kullandı.

Türk yazar, ABD'de yaşayan ve yazma hevesi taşıyan Türk gençlerine de seslenerek program için mutlaka başvuru yapmalarını tavsiye etti.

ABD'de Müslüman genç yazar ve illüstratörler için ilk defa burslu eğitim düzenlenecek
ABD'de Müslüman genç yazar ve illüstratörler için ilk defa burslu eğitim düzenlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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