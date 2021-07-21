ABD'de Monkeypox virüsü alarmı: 200'den fazla temaslı izleniyor
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ABD'de Monkeypox virüsü alarmı: 200'den fazla temaslı izleniyor

ABD'de Monkeypox virüsü alarmı: 200'den fazla temaslı izleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 27 eyalette 200'den fazla kişinin olası nadir maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) nedeniyle izlendiğini bildirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 27 eyalette 200'den fazla kişinin olası nadir maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) nedeniyle izlendiğini bildirdi.

ABD'de 2003'ten bu yana ilk kez maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) vakası görüldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, CDC ve Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı'nın 15 Temmuz'da Nijerya'dan ABD'ye seyahat eden bir ABD'lide Monkeypox virüsü görüldüğünü doğruladığı ve hastanın Dallas'ta bir hastaneden tedavi altına olduğu aktarıldı.

CDC, hastanın 8 Temmuz'daki Nijerya'nın Lagos kentinden Atlanta'ya ve 9 Temmuz'da Atlanta'dan Dallas'a geldiği uçuşlarda yer alan yolcular ile kişilerle iletişim kurmak için havayolu, eyalet ve yerel sağlık yetkilileriyle birlikte çalışıldığını ifade etti.

Şu ana kadar söz konusu adam dışında yeni bir vaka tespit edilmezken, 27 eyalette 200'den fazla kişinin olası Monkeypox virüsü nedeniyle izlendiği bildirildi. CDC, 100 Monkeypox vakasından 1'inin ölümcül olduğunu belirtti.

CDC, Covid-19 salgını nedeni ile yolcuların uçakta maske taktığını hatırlatarak, hastalığın uçakta yayılma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Takibe alınan 200'den fazla kişiden hiçbirinin "yüksek riskli" olarak düşünülmediği açıklandı.

Monkeypox, çiçek hastalığı ile aynı aileden gelen nadir bir viral hastalık olarak biliniyor. Virüs, çoğunlukla orta ve batı Afrika ülkelerinin uzak bölgelerinde ve tropikal yağmur ormanlarının yakınında görülüyor. Başlangıçta ateş, baş ağrısı, şişlik, sırt ağrısı, ağrıyan kaslar ve genel bir halsizlik belirtisi gösteren hastalık, daha sonra deri döküntü dönemine girer ve neredeyse eşzamanlı olarak vücut üzerinde deride döküntüler oluşturuyor.

Öte yandan 2003 yılından ABD'de 43 vaka görülmüştü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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