Son dakika haber | ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü'nün kapatıldığı bildirilirken, köprünün "aktif bomba tehdidi" nedeniyle kapatıldığı iddia...
Son dakika haberine göre ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü'nün kapatıldığı bildirilirken, köprünün "aktif bomba tehdidi" nedeniyle kapatıldığı iddia edildi.
ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü'nün kapatıldığı bildirilirken, köprünün "aktif bomba tehdidi" nedeniyle kapatıldığı iddia edildi. - MİCHİGAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı