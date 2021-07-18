Son dakika haber | ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü'nün kapatıldığı bildirilirken, köprünün "aktif bomba tehdidi" nedeniyle kapatıldığı iddia...
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Son dakika haber | ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü'nün kapatıldığı bildirilirken, köprünün "aktif bomba tehdidi" nedeniyle kapatıldığı iddia...

Son dakika haber | ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü'nün kapatıldığı bildirilirken, köprünün 'aktif bomba tehdidi' nedeniyle kapatıldığı iddia...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü'nün kapatıldığı bildirilirken, köprünün "aktif bomba tehdidi" nedeniyle kapatıldığı iddia edildi.

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü'nün kapatıldığı bildirilirken, köprünün "aktif bomba tehdidi" nedeniyle kapatıldığı iddia edildi. - MİCHİGAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber | ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü'nün kapatıldığı bildirilirken, köprünün "aktif bomba tehdidi" nedeniyle kapatıldığı iddia... - Haberler
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