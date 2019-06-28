ABD'de kurşun yarasıyla bebeğini kaybeden anneye 'kasıtsız adam öldürme' suçlaması

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), bir kavgada karnına isabet eden bir kurşunla 5 aylık bebeğini kaybeden bir kadın "kasıtsız insan öldürme suçundan" yargılanıyor. Alabama eyaletinde görülen davada, jüri heyetinin ateş eden kişi hakkında takipsizlik kararı alması ise şaşkınlıkla karşılandı.

Aralık 2018'de, 27 yaşındaki Marshae Jones başka bir kadınla girdiği kavgada yaralanmıştı. Beş aylık hamile olan Jones kavga esnasında aldığı kurşun darbesiyle kanındaki bebeğini kaybetmişti. Euronews.com'da Görüntüle