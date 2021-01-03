ABD'de küçük bir uçak evin üzerine düştü: 3 ölü
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ABD'de küçük bir uçak evin üzerine düştü: 3 ölü

03.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:34
ABD'de küçük bir uçak evin üzerine düştü: 3 ölü

ABD'nin Detroit kenti dışında küçük bir uçak bir eve düşmesi sonucu üç kişi öldü.

ABD'nin Detroit kenti dışında küçük bir uçak bir eve düşmesi sonucu üç kişi öldü. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, üç ölümün pilot ve iki yolcu olduğuna inanılıyor.

Detroit kenti dışında Lyon ilçesinde bulunan banliyölerde, bir evin üzerine küçük motorlu bir uçak düştü, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın soruşturulduğunu açıkladı.   


ABD'de küçük bir uçak evin üzerine düştü: 3 ölü
ABD'de küçük bir uçak evin üzerine düştü: 3 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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