ABD'de küçük bir uçak evin üzerine düştü: 3 ölü

ABD'nin Detroit kenti dışında küçük bir uçak bir eve düşmesi sonucu üç kişi öldü.

ABD'nin Detroit kenti dışında küçük bir uçak bir eve düşmesi sonucu üç kişi öldü. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, üç ölümün pilot ve iki yolcu olduğuna inanılıyor.

Detroit kenti dışında Lyon ilçesinde bulunan banliyölerde, bir evin üzerine küçük motorlu bir uçak düştü, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın soruşturulduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı