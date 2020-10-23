ABD'de Kovid-19 tedavisi için ilk defa bir ilaç onaylandı

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa bir virüs kırıcı ilacı onayladığını açıkladı.

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa bir virüs kırıcı ilacı onayladığını açıkladı.

California merkezli Gilead Sciences Inc. firmasının "Veklury" adlı ilacının, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışmada iyileşme süresini beş gün kısalttığının görülmesi üzerine, Kovid-19 tedavisinde kullanılması FDA tarafından onaylandı.

FDA'dan yapılan açıklamada, "Veklury, koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan en az 12 yaşında ve 40 kilonun üzerindeki kişilerin tedavisi için onaylanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Daha önce, koronavirüs tedavisi hastanede devam eden hastalar için acil durumlarda kullanılmasına izin verilen Veklury, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere FDA'dan onay alan ilk ilaç oldu.

Üretici firma da ilacın, koronavirüsün kendi kopyalarını vücutta çoğaltmak için kullandığı bir maddeyi engellediğini ve güvenli olduğundan emin olmak için hastalara önce böbrek ve karaciğer testleri yapılması gerektiği bilgisini verdi.

İlacın, sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ile alınmaması durumunda etkisinin azalabileceği ifade edildi.

Şimdiye kadar yaklaşık 50 ülkede onaylandığı ve geçici izne sahip olduğu belirtilen ilaç, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay