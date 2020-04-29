ABD'de Kovid-19 ölümlerinin resmi rakamlardan daha fazla olduğu öne sürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de Kovid-19 ölümlerinin resmi rakamlardan daha fazla olduğu öne sürüldü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin rapor edilen rakamlardan daha fazla olduğu ileri sürüldü.

ABD'de Kovid-19 ölümlerinin resmi rakamlardan daha fazla olduğu öne sürüldü
29.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:50

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerinin rapor edilen rakamlardan daha fazla olduğu ileri sürüldü.

New York Times'in ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına dayandırdığı haberinde, salgında en fazla etkilenen ülkedeki 7 eyaletin ölüm kayıtları incelendi.

Haberde, son 5 yılın ölüm oranları ile karşılaştırmalar yapılarak 8 Mart-11 Nisan tarihleri arasında New York, New Jersey, Michigan, Massachusetts, Illinois, Maryland ve Colorado eyaletlerdeki toplam ölümlerin yüzde 50'den fazla olduğu kaydedildi.

Karşılaştırmalara göre resmi rakamlardan 9 bin fazla

Yapılan karşılaştırmalara göre ülkede 11 Nisan itibarıyla virüsten ölenlerin resmi rakamlardan 9 bin daha fazla olduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.

ABD'de salgının en fazla vurduğu eyalet olan New York'ta ölümlerin 8 Mart-11 Nisan tarihleri arasında normal zamanlardan 3 kat arttış gösterdiği, son CDC raporlarına göre ise bu artışın 6 katına kadar çıktığı vurgulandı.

Öte yandan haberde, tedavi edilebilir hastalığı olduğu halde virüs kapma korkusuyla hastaneye gitmekten çekindiği için hayatını kaybeden vatandaşların da olabileceğine dikkat çekildi.

Normal zamanlarda en fazla ölüme sebep olan kalp krizi rahatsızlığının salgın sürecinde hastane kayıtlarında yüzde 38 azalması buna örnek olarak gösterildi.

Haberde ayrıca ülkede ölüm sertifikası işlemlerinin 8 haftaya kadar sürmesinden dolayı ulaşılan rakamların ön kayıtlar olduğuna ve CDC'nin son haftalarda "muhtemel" ölümleri de eklemeye başladığına dikkat çekildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 14 Nisan itibarıyla "muhtemel" virüs ölümlerinin de resmi sayılara dahil edileceğini açıklamıştı.

CDC, 14 Nisan'a kadar sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ediyor, "muhtemel vaka" olarak nitelendirilen, klinik bulguları koronavirüse işaret eden ancak test yaptırmayan kişiler istatistiklerin dışında tutuluyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haberler
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç...
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum Haberler
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan 'Normalleşme ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya...
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 381 liradan işlem görüyor
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
El Salvador'da mahkumların iletişimini kesmek için sac levhalar takıldı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
Kurtlar korona dinlemedi! Sürü halinde gezdikleri kentte 6 ineği parçaladılar
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Haluk Levent Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Arda Turan Mauricio Isla Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19 ölümlerinin resmi rakamlardan daha fazla olduğu öne sürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 19:23:47. #1.14#
title