ABD'de Kovid-19 nedeniyle "4 ayda 81 bin kişinin öleceği" tahmininde bulunuldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ABD'de Kovid-19 nedeniyle "4 ayda 81 bin kişinin öleceği" tahmininde bulunuldu - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Washington Üniversitesi, Güncel

ABD'de Kovid-19 nedeniyle "4 ayda 81 bin kişinin öleceği" tahmininde bulunuldu

NEW ABD'de yapılan araştırmada, sosyal mesafe önlemlerine rağmen 4 ay içinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin 80 bini aşabileceği tahmini yapıldı.

26.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:50
ABD'de Kovid-19 nedeniyle

NEW ABD'de yapılan araştırmada, sosyal mesafe önlemlerine rağmen 4 ay içinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin 80 bini aşabileceği tahmini yapıldı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) araştırmacıları, Kovid-19'la ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki verileri inceledi.

Yaş, cinsiyet, önceden var olan sağlık sorunları, hastaneye yatış ve ölüm oranları gibi bilgileri değerlendiren araştırmacılar; eyaletlerdeki hastanelerin yoğun bakım ve ventilatör kapasitelerini analiz ederek öngörüde bulundu.

Mevcut eğilimlere dayanarak, araştırmacıların yaptığı modellemeye göre, nisanın ikinci haftasından itibaren ülkedeki salgının kapasiteyi çok aşacağı ve ölüm rakamlarının günde 2 bin 300'lere kadar olabileceği uyarısı yapıldı.

Analizde, gelecek 4 ay içinde ABD'de yaklaşık 81 bin kişinin virüs nedeniyle öleceğinin tahmin edildiğinin altı çizildi.

"Bu tahminlerimiz, yenilikçi yollar bulunmasına yardımcı olur"

IHME Direktörü Christopher Murray, sosyal mesafe tedbirlerine uyulması halinde bile öngörülen gidişatın bu yönde olduğunu vurguladı.

İnsanların sosyal mesafe kurallarını hafifletmesi durumunda ise salgının gidişatının keskin bir şekilde daha kötü yönde değişeceği uyarısında bulunan Murray, şunları kaydetti:

"Umarız bu tahminlerimiz, sağlık sektöründeki liderlere, önümüzdeki haftalarda hizmetlerine ihtiyaç duyacakları hastalara yönelik kaliteli bakım sunmak için bir an önce yenilikçi yollar bulmalarına yardımcı olur."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

'Öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü Haberler
'Öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra koronadan öldü
Fransa'da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı Haberler
Fransa'da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
New York'ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı Haberler
New York'ta bilanço ağırlaşıyor! Bir günde yüzde 40 arttı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı Haberler
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla 3 saatlik toplantı yaptı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi
72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına...
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek...
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Zekeriya Birkan İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Sıla Hadise James Bond Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Tamer Tuna Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İran Kadın Polis İtalya
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19 nedeniyle "4 ayda 81 bin kişinin öleceği" tahmininde bulunuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 22:24:10. #1.15#
title