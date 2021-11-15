ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 763 bin 92'ye çıktı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 119 artışla 763 bin 92'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 22 bin 497 artışla 47 milyon 74 bin 698'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 119 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 763 bin 92'ye ulaştı.

California 5 milyon 5 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 283 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 711 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 111 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Texas??????'ta 72 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,4'üne en az bir doz, yüzde 68,8'ine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 15'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 226,6 milyon kişiye ilk doz, 195,1 milyon kişiye ikinci doz, 29 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet