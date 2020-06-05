ABD'de koşuya çıkan siyah Arbery'yi vuranlar 'ırkçı hakaretler etti'
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ABD'de koşuya çıkan siyah Arbery'yi vuranlar 'ırkçı hakaretler etti'

Şubat ayında Ahmaud Arbery'yi vuran Travis McMichael'ın videosu internete sızdırıldıktan sonra, mayıs ayında dava açıldı.

ABD'de koşuya çıkan siyah Arbery'yi vuranlar 'ırkçı hakaretler etti'
05.06.2020 08:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:30

ABD'de koşuya çıktığı sırada öldürülen Ahmaud Arbery'yi vuran kişilerin, ateş ettikten sonra ırkçı hakaretler ettiği belirtildi.

Şubat ayında yaşanan olayda, Arbery koşuya çıktığı sırada silahsızdı. Travis ve babası Gregory McMichael, Arbery'yi takip etmiş ve öldürmüştü.

ABD'nin Georgia eyaletinde bir mahkemede görülen davada, müfettiş, Arbery'yi vuran Travis McMichael'ın, Arbery yerde yatarken ırkçı hakaretler savurduğunu söyledi.

Şubat ayında Brunswick şehrinde meydana gelen olayın görüntüleri, bir süre sonra sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti.

Gregory McMichael, eski bir polis. Şu an hem o hem de oğlu Travis, cinayetle yargılanıyor.

İlk duruşmanın yapıldığı Glynn County mahkeme salonunun önünde protoesto gösterileri düzenlendi. Sonraki duruşmalar için de eylem düzenlenmesi bekleniyor.

Bir başka silahsız siyah olan George Floyd'un da polis gözetimindeyken öldürülmesi sonrası ABD genelinde geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi.

Georgia eyalet müfettişi davada ne dedi?

Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) bağlı Georgia Soruşturma Bürosu'ndan özel ajan Richad Dial, ilk duruşmada, sanıklardan William Bryan'ın, Arbery'yi vurduktan sonra Travis McMichael'in ırkçı küfürler ettiğini duyduğunu söyledi:

"Bryan, ateş ettikten sonra ve polis olay yerine ulaşmadan önce, Travis McMichael'ın ırkçı ifadeler kullandığını duyduğunu açıkladı."

McMichaelların ve Bray'ın Arbery'yi küçük kamyonetleriyle parkta koşarken takip ettiklerini, Arbery'nin ise tek amacının koşarak spor yapmak olduğunu söyledi.





Ahmaud Arbery'ye ne oldu?

Arbery koşuya çıktığı sırada beyaz bir baba oğul olan McMichaellar, silahlanarak aralarına bindi ve Satilla Shores mahallesinde Arbery'yi takip etmeye başladı.

Gregory McMichael, olay yerine gelen polise "Arbery'nin bölgedeki hırsızlık olaylarına karışan bir şüpheliye çok benzediğini" söyledi.

Bryan'ın arabasında Arbery'nin arkasından ilerlerken çektiği 36 saniyelik video ise olaydan aylar sonra, 5 Mayıs'ta internete sızdırıldı. Videonun yayılmasının ardından ülke genelinde olay duyuldu ve büyük tepki çekti. Tepkinin büyümesinin ardından şüphelilere cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

Videoda Arbery'nin ağaçlı bir yolda koştuğu, McMichaelların da ileride kendi arabalarında onun gelişini beklediği görülüyor.

Ardından oğul Travis McMichael, Arbery'yi durduruyor ve ikili tartışmaya başlıyor. McMichael, Arbery'yi yere düşürüyor.

Arbery'nin ölümünden iki ay sonrasında kadar yargılanmasına başlanmayan üç şüpheliyle ilgili suçlamalar, bu videonun yayılmasından sonra soruşturulmaya başlıyor. Glynn County polisi hiçbir adım atmayınca, Georgia Soruşturma Bürosu devreye girerek soruşturmayı başlattı.

BBC

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