ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 435 bini geçti
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya

ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 435 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin arttığı ABD'de, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 797'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 435 bin 160'a yükseldi.

09.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:52
ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 435 bini geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölümlerin arttığı ABD'de, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 797'ye; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 435 bin 160'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 1890 kişi artarak; 14 bin 797'ye yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 35 bin 274 kişi artarak 435 bin 160'a çıktı.

TRUMP: DSÖ, ÇİN YANLISI

ABD Başkanı Trump Çarşamba günü Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yönelik eleştirisini yenileyerek grubun 'Çin yanlısı' olduğunu iddia ederek, ABD'nin bu konuyu gözden geçireceğine söyledi. Bu hafta Yahudilerin Hamursuz Bayramı, Hristiyanların da Paskalya'yı kutlayacağını belirten Trump, "Bu zamanı, dua ve tefekkür ederek, Tanrı ile kişisel ilişkimize odaklanarak değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump aynı zamanda, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a da desteğini yeniledi.


Kaynak: DHA

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Dünya Manşet

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