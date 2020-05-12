ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
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ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı

Dünyayi etkisi altına alan koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Çocuk Hastanesi'nden doktorlar, bazı ortak özellikleri belirlemek ve tanımlamak için koronavirüslü çocukların Bilgisayarlı Tomografi taramalarını inceledi. Çocukların üçte ikisinin yaygın iltihap belirtileri gösterdiği ortaya çıktı.

ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
12.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:01

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Çocuk Hastanesi'nden (Children's Hospital) doktorlar, bazı ortak özellikleri belirlemek ve tanımlamak için Covid-19'lu çocukların BT (Bilgisayarlı Tomografi) taramalarını inceledi.

ÜÇTE İKİSİNDE YAGIN İLTİHAP BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

20 çocuğun analizlerinin, neredeyse üçte ikisinin yaygın iltihap belirtileri gösterdiğini ve yarısında da kitleyi çevreleyen iltihaplanma olan konsolidasyon olarak bilinen 'Halo belirtisi' olduğunu ortaya çıkardığı belirtildi.

Konsolidasyonun da nefes almayı zorlaştırdığı, çünkü akciğerlerin hava keselerinin sıvı ya da enfeksiyon gibi maddelerle dolu olduğu ifade edildi.

Ayrıca, genel olarak çocukların yetişkinlere göre Covid-19'dan ciddi şekilde daha az etkilendiği ve altta yatan bir sağlık durumları olması halinde ise daha savunmasız olduğu belirtildi.

"SARS-CoV-2'NİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KANITI SINIRLI"

Haberde, Radyolog Alexandra Foust liderliğindeki doktorların, koronavirüsün neden olduğu hasarı diğer benzer solunum sistemi hastalıkları ile karşılaştırmayı amaçladıkları; her ikisi de koronavirüslerle ilgili olan SARS ve MERS'e, H1N1, grip suşu ve elektronik sigara ile ilişkili yeni keşfedilen bir durum olan EVALI'yi inceledikleri belirtildi.

Koronavirüse neden olan SARS-CoV-2'nin çok yeni olduğu için özellikle çocuklar için sağlık üzerindeki etkilerinin kanıtının sınırlı olduğu ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nden (CDC) elde edilen verilerin de teşhis edilen Kovid-19 vakalarının sadece yüzde 1.7'sinin 18 yaşının altında olduğunu gösterdiği ifade edildi.

ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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