ABD'de Kongre baskını soruşturmasında en az 100 kişi daha gözaltına alınabilir
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ABD'de Kongre baskını soruşturmasında en az 100 kişi daha gözaltına alınabilir

ABD'de Kongre baskını soruşturmasında en az 100 kişi daha gözaltına alınabilir
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin Adalet Bakanlığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, en az 100 kişinin daha gözaltına alınabileceği belirtildi.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin Adalet Bakanlığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, en az 100 kişinin daha gözaltına alınabileceği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten federal savcılar, soruşturma kapsamında bugüne kadar 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını vurgulayarak, "Soruşturma devam ediyor ve hükümet en az 100 kişinin daha gözaltına alınarak, bu kişilere suç isnat edilmesini bekliyor." ifadesine yer verildi.

Söz konusu soruşturmanın, ABD tarihindeki en büyük soruşturmalardan biri olabileceğine işaret edilen açıklamada, bunda hem sanıkların hem de delillerin çokluğunun etkili olabileceği kaydedildi.

6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, önceki Başkan Donald Trump halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil istemiyle yargılanmış ancak Senato'daki oylamada aklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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