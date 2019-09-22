ABD'de kimyasal madde şüphesi: Turuncu kol bandı takan 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'de turuncu kol bandı takan 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Pittsburgh kentinde aynı bölgede yaşayan ve turuncu kol bandı taktıkları belirtilen 3 kişi hayatını kaybederken yetkililer kol bantlarında kimyasal madde olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı.
Pittsburgh kentinde sabah saatlerinde "acil sağlık durumu" nedeniyle aynı bölgede yaşayan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle