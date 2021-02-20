ABD'de kilise önüne bırakılan şüpheli çantadan 7 kedi çıktı
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ABD'de kilise önüne bırakılan şüpheli çantadan 7 kedi çıktı

20.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:17
ABD'de kilise önüne bırakılan şüpheli çantadan 7 kedi çıktı

ABD'nin Ohio eyaletinde kilise kapısının önüne bırakılan şüpheli çanta panik yarattı.

ABD'nin Ohio eyaletinde kilise kapısının önüne bırakılan şüpheli çanta panik yarattı. Bomba imha ekibi tarafından kontrol edilen çantadan anne kedi ve 6 adet yavru çıktı.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Butler kentindeki New Miami beldesinde bulunan bir kilisenin önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polis alarma geçti. Kısa sürede belirtilen noktaya bomba imha ekipleri çağırıldı. Bölgeye gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanan bomba imha ekibi, çantadan miyavlama sesleri duydu. Çantayı açan ekipler, anne kediyle birlikte 6 yavru buldu.

ÇANTADAN NOTTA ÇIKTI

Polis yerel medyaya yaptığı açıklamada, şüpheli çantandan anne kedi ile birlikte 6 yavru ile birlikte, "Annenin adı Sprinkles. Anne 17 Şubat Çarşamba günü gece 02.00'de doğum yaptı" yazılı not bulunduğunu açıkladı. Şüpheli çantadan çıkan kedilerin Butler Hayvan Dostları Barınağı'na bırakıldığı ifade edildi. 


ABD'de kilise önüne bırakılan şüpheli çantadan 7 kedi çıktı
ABD'de kilise önüne bırakılan şüpheli çantadan 7 kedi çıktı
ABD'de kilise önüne bırakılan şüpheli çantadan 7 kedi çıktı
ABD'de kilise önüne bırakılan şüpheli çantadan 7 kedi çıktı
ABD'de kilise önüne bırakılan şüpheli çantadan 7 kedi çıktı
ABD'de kilise önüne bırakılan şüpheli çantadan 7 kedi çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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