ABD'de kaza yapan sürücü, araç patlamadan önce böyle kurtarıldı
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ABD'de kaza yapan sürücü, araç patlamadan önce böyle kurtarıldı

ABD'de kaza yapan sürücü, araç patlamadan önce böyle kurtarıldıBeril SÖNMEZ, (DHA) - ABD'nin New Jersey eyaletinde, kaza yapan ve araçta sıkışan sürücünün yardımına yoldan geçen iki kişi koştu.

29.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:25

ABD'de kaza yapan sürücü, araç patlamadan önce böyle kurtarıldı

Beril SÖNMEZ, (DHA) - ABD'nin New Jersey eyaletinde, kaza yapan ve araçta sıkışan sürücünün yardımına yoldan geçen iki kişi koştu. Sürücü araçtan çıkarıldıktan sonra, araç patlayarak alevler içinde kaldı.

Duman çıkan aracında sıkışan sürücünün yardımına, yoldan geçmekte olan Larry Scott ve Domenique Golden adlı iki yardımsever koştu. Sürücüyü dumanlar çıkan araçtan hızlıca çıkartan Soctt ve Golden, sürücüyle yol kenarında ilk yardım uyguladı. Bu sırada dumanlar çıkan araç patlayarak alevler içinde kaldı.

OLAYI POLİS ARACI KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

O anlar, olay yerine gelen polis aracının kamerasına yansıdı. Polisten yapılan açıklamada, kahramanca davranışlarından dolayı Larry Scott ve Domenique Golden'a teşekkür etti. Sürücü ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

ABD'de kaza yapan sürücü, araç patlamadan önce böyle kurtarıldı

Kaynak: DHA

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