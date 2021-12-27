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ABD'de kar sokakları beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin batısında etkili olan kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

ABD'nin batısında etkili olan kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

ABD'nin batısındaki California, Oregon, Washington ve Nevada eyaletlerinde hafta sonu kar yağışı etkili oldu. ABD Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Washington'ın Seattle kentinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle trafikte aksaklık yaşanabileceği belirtildi. Kar yağışının etkili olduğu Oregon'daki Portland kentinde dün gece saatlerinde soğuk havanın şiddetini arttıracağı uyarısı yapıldı. Nevada eyaletindeki Reno kentinde de yoğun kar yağışı görülmesinin ardından sokaklar beyaza büründü. California'daki Interstate 80 otobanı görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafiğe kapatılırken, güneydeki San Diego kentinde de kısa süreli kar yağışı görüldü. Öte yandan, hafta sonu boyunca California'nın güney kesiminde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu. Bazı bölgelerde sel meydana geldiği ve elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

(İHA)

ABD'de kar sokakları beyaza bürüdü

ABD'de kar sokakları beyaza bürüdü

ABD'de kar sokakları beyaza bürüdü

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