ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir
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ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir

27.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:20

ABD'nin New York kentinde yaşayan ve 12 yaşından beri anoreksiya ile mücadele eden 24 yaşındaki Yocheved Gourarie, intihar etti. Genç kız ileri tarihli yaptığı Instagram paylaşımıyla yakınlarına veda notu bıraktı. Kız, paylaşımında "Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir. Neden gittiğimin nedenlerine girmek istemiyorum" dedi.

ABD'de 24 yaşındaki Yocheved Gourarie, New York'un cazibe merkezlerinden biri olarak gösterilen 'Vessel' adlı yapının en üst katından atladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın öldüğünü belirledi.

YAKINLARINA MESAJ BIRAKTI

İntihar planı yapan Gourarie, Instagram hesabında 'ileri tarihli paylaşım' seçeneğini kullanarak sevenlerine veda notu bıraktı.

"BUNU OKUYORSANIZ BEN GİTMİŞİM DEMEKTİR"

Mesajına, "Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir" diyerek başlayan Gourarie, "Neden gittiğimin nedenlerine girmek istemiyorum. Hepiniz hayatımı çok daha mutlu, aydınlık hale getirdiniz. Hiçbiriniz bunun olmaması için fazla bir şey yapamazdınız" dedi.

"ARTIK ACI ÇEKMEDİĞİMİ DÜŞÜNEREK TESELLİ BULDUĞUNUZU UMUT EDİYORUM"

Gourarie paylaşımının devamında, "Yapabileceğinizin en iyisini yaptınız ve ben bunun için müteşekkirim. Artık acı çekmediğimi düşünerek biraz olsun teselli bulduğunuzu umut ediyorum. Sizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.

ÇOCUKLUK YILLARINDAN BERİ MÜCADELE EDİYORMUŞ

Anne-babasına da ayrı bir mesaj bıraktığını belirten Gourarie'nin, çocukluk yıllarından beri anoreksiya (yeme bozukluğu) ve depresyonla mücadele ettiği belirtildi.

ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir
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