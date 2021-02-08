ABD'de ilk kez bir Kongre üyesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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ABD'de ilk kez bir Kongre üyesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

08.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:54
ABD'de ilk kez bir Kongre üyesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ron Wright, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybeden ilk Kongre üyesi oldu.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ron Wright, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybeden ilk Kongre üyesi oldu.

Cumhuriyetçi Teksas vekilinin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 67 yaşındaki Wright'ın 7 Şubat'ta Dallas'taki Baylor Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 2019'da akciğer kanseri teşhisi konulan Kongre üyesinin, bir yandan tedavisine devam ettiği, diğer yandan vekillik görevini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 21 Ocak'ta hastalığa yakalanan Wright'ın ilk günlerinde hafif semptomlar göstermesinin ardından durumunun ağırlaşmasıyla hastaneye kaldırıldığı ve burada tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

3 Kasım 2020'deki seçimlerde bölgesinde kazanan Cumhuriyetçi vekil Luke Letlow da geçen yılın sonunda Kongredeki görevine başlamadan önce Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetmişti.

Dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumundaki ABD'de 27 milyondan fazla vaka mevcut. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 475 bini geçmiş durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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