ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
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ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı

ABD'nin Nevada eyaletinde bir kişi, yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileştikten sonra ikinci kez enfekte oldu. Uzmanlar, bu kişideki ilk ve ikinci virüsün genetik açıdan birbirinden farklı oluğunu söyledi.

28.08.2020 21:54 | Son Güncelleme: 28.08.2020 22:13

ABD basınında yer alan habere göre, Hong Kong, Hollanda ve Belçika'nın ardından ABD'de de ilk kez bir kişide, ikinci defa koronavirüs tespit edildi.

İKİNCİ KEZ YAKALANDIĞI HASTALIĞI DAHA AĞIR ATLATTI

Nevada'da oturan 25 yaşında bir erkek, nisanda koronavirüse yakalanıp iyileştikten 48 gün sonra tekrar enfekte oldu. Koronavirüse ilk yakalandığı zaman hafif belirtiler gösteren hasta, ikinci kez enfekte olduğunda hastalığı daha ağır atlattı. Haberde, bu durumun dünyada bilinen ilk örnek olduğuna işaret edildi.

İKİ VİRÜS BİRBİRİNDEN GENETİK OLARAK FARKLI

Nevada Üniversitesinden uzmanlar, iki kez enfekte olan kişideki ilk ve ikinci virüsün genetik açıdan birbirinden farklı oluğunu belirtti.

ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
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