ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastanelik oldu

Abd'de donanmaya ait bir depodaki yakıt sızıntısı az kalsın faciaya neden oluyordu. ABD medyasında yer alan haberlere göre Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayandepodaki jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.

KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN 250 MİLYON DOLAR HARCANDI

ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için baskı yapıyor.

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