ABD'de hortum bakımevini yıktı: 2 ölü, 5 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de hortum bakımevini yıktı: 2 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD'de hortum bakımevini yıktı: 2 ölü, 5 yaralı ABD'nin Arkansas eyaletinde meydana gelen hortumun bir bakımevinde yol açtığı hasar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

- ABD'de hortum bakımevini yıktı: 2 ölü, 5 yaralı

ARKANSAS - ABD'nin Arkansas eyaletinde meydana gelen hortumun bir bakımevinde yol açtığı hasar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kentin farklı noktalarında hortum meydana geldi. Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day, çıkan hortumun "Monette Manor" adlı bakımevinde büyük hasara yol açtığını açıkladı. Day, binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. "Bina görünüşe göre büyük ölçüde yıkılmış gibi görünüyor" diyen Day, "Kasırga sirenlerinin çalmasına az bir süre kalmış. Bazı sakinler bodrumda bulundu" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.

ABD'de hortum bakımevini yıktı: 2 ölü, 5 yaralı

ABD'de hortum bakımevini yıktı: 2 ölü, 5 yaralı

ABD'de hortum bakımevini yıktı: 2 ölü, 5 yaralı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Ukrayna: Rusya ABD'ye Ukrayna gerginliğini tırmandırmayacağını temin etti

Ukrayna: Rusya ABD'ye Ukrayna gerginliğini tırmandırmayacağını temin etti

 Son dakika haberleri! İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti.

Son dakika haberleri! İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti.

 Meteoroloji 10 Aralık tarihli hava raporunu paylaştı! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak

Meteoroloji 10 Aralık tarihli hava raporunu paylaştı! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title